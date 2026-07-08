Palmeiras escapa de gramado criticado por Abel Pereira
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O Fortaleza vendeu o mando de campo do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, e a equipe do técnico Abel Ferreira não precisará atuar na Arena Castelão. O gramado do estádio já foi alvo de críticas da comissão técnica e dos jogadores alviverdes.
A diretoria do Leão do Pici pediu à CBF a alteração da mudança do local do jogo de volta, no dia 5 de agosto, para a Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. A partida será disputada às 21h30.
A venda do mando renderá ao Fortaleza cerca de R$ 2,2 milhões. A equipe tem uma dívida de R$ 300 milhões e disputa a Série B na atual temporada.
A partida de ida será disputada no dia 2 de agosto (domingo), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque.
Abçe já fez críticas públicas ao gramado do Castelão
No início do ano passado, quando a polêmica entre gramados sintéticos e naturais estava mais aflorada, o técnico Abel Ferreira falou sete minutos em coletiva de imprensa sobre o tema e citou o gramado do Castelão, onde o Fortaleza manda os seus jogos.
O que acontece no sintético é que, em termos de articulação, o jogador sofre mais, mas ele é uniforme e sem buracos. Ninguém vai me levar a mal, mas quando vamos ao Castelão, só peço para meus jogadores não torcerem os pés
O Palmeiras visitou o Fortaleza no Castelão dois meses depois e deixou o estádio com dois desfalques, atribuídos pelo clube às condições do gramado. Na época, o Alviverde reclamou do campo alto e seco e das irregularidades no piso.
O zagueiro Micael sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, e Vitor Roque também sentiu dores no tornozelo após a partida.
Com a mudança do local da partida, esse deixa de ser um problema para o Palmeiras, que viu Piquerez e Vitor Roque passarem por cirurgias no tornozelo nesta temporada.