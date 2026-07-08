O Fortaleza vendeu o mando de campo do jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, e a equipe do técnico Abel Ferreira não precisará atuar na Arena Castelão. O gramado do estádio já foi alvo de críticas da comissão técnica e dos jogadores alviverdes.

A diretoria do Leão do Pici pediu à CBF a alteração da mudança do local do jogo de volta, no dia 5 de agosto, para a Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. A partida será disputada às 21h30.

A venda do mando renderá ao Fortaleza cerca de R$ 2,2 milhões. A equipe tem uma dívida de R$ 300 milhões e disputa a Série B na atual temporada.