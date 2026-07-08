Endrick publicou pela primeira vez após a eliminação da seleção brasileira para a Noruega, no último domingo, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

O atacante fez uma série de agradecimentos e se disse orgulhoso da história. Endrick ainda afirmou que a esperança de conquistar a Copa do Mundo seguirá sendo motivação nos próximos passos.

"Ainda é difícil pensar em como confortar todos como gostaria, mas sei que devo agradecer muitos. A Deus, pela oportunidade, a minha família, pelo carinho e suporte, e a todos os brasileiros pela torcida e incentivo. O orgulho pela nossa história e a esperança de voltarmos a conquistar o maior troféu vão continuar me guiando todos os dias, e em cada um, vou fazer o possível para estarmos juntos outra vez e mais fortes", publicou o jogador.