Erling Haaland, Kylian Mbappé e Lionel Messi brigam pela artilharia da Copa do Mundo 2026 e também integram o ranking de maiores goleadores em uma única edição do Mundial.

Com oito gols, Messi ocupa a sexta colocação entre os maiores goleadores em uma mesma Copa. Este é o Mundial mais goleador do argentino, que também lidera a briga pela Chuteira de Ouro.

Já Haaland e Mbappé estão na nona posição, com sete bolas na rede até então. O trio, porém, ainda pode subir no ranking, já que suas respectivas seleções ainda estão vivas na briga pelo título Mundial.