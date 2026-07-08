O atacante Gabriel Jesus está utilizando as instalações do Palmeiras, na Academia de Futebol, para aprimorar a preparação física visando o início da temporada europeia com o Arsenal.

O atacante de 29 anos tem as portas abertas no Palmeiras, e busca o CT do clube quando precisa se recuperar de lesão ou aprimorar a forma física. O atleta corria em um dos campos da Academia de Futebol enquanto a comissão técnica comandava um jogo-treino entre o elenco.

A presença do jogador no CT do Palmeiras não tem nenhuma relação com uma possível negociação. O Palmeiras entende que Jesus retornará ao clube, mas que não será neste momento.