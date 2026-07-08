09 de julho de 2026
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FUTEBOL

Gabriel Jesus treina no CT do Palmeiras durante férias do Arsenal

Por Flavio Latif | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/TV Palmeiras
Gabriel Jesus está usando a Academia de Futebol do Palmeiras para fazer trabalho de recondicionamento físico durante as férias no Arsenal
Gabriel Jesus está usando a Academia de Futebol do Palmeiras para fazer trabalho de recondicionamento físico durante as férias no Arsenal

O atacante Gabriel Jesus está utilizando as instalações do Palmeiras, na Academia de Futebol, para aprimorar a preparação física visando o início da temporada europeia com o Arsenal.

O atacante de 29 anos tem as portas abertas no Palmeiras, e busca o CT do clube quando precisa se recuperar de lesão ou aprimorar a forma física. O atleta corria em um dos campos da Academia de Futebol enquanto a comissão técnica comandava um jogo-treino entre o elenco.

A presença do jogador no CT do Palmeiras não tem nenhuma relação com uma possível negociação. O Palmeiras entende que Jesus retornará ao clube, mas que não será neste momento.

Jesus tem contrato com o Arsenal até 30 de junho de 2027, e não pretende deixar o clube antes do fim do vínculo. A cidadania inglesa do jogador está perto de sair, e ele quer concluir esse trâmite antes de se transferir.

Na temporada 2025/26, Jesus só disputou 27 jogos pelo Arsenal, marcou seis gols e deu uma assistência.

O atacante sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em janeiro de 2025 e ficou onze meses sem jogar.

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