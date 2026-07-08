O meia Arrascaeta, o volante De la Cruz e o lateral Varela se apresentaram ao Flamengo e iniciaram, no Ninho do Urubu, a preparação para o segundo semestre.

Os uruguaios estavam na disputa da Copa do Mundo e tiveram uns dias de folga após a eliminação da seleção uruguaia.

O Flamengo divulgou imagens dos jogadores durante as atividades no CT. Eles fizeram exercícios na academia e no campo.