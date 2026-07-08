Trio uruguaio volta ao Flamengo após Copa do Mundo
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O meia Arrascaeta, o volante De la Cruz e o lateral Varela se apresentaram ao Flamengo e iniciaram, no Ninho do Urubu, a preparação para o segundo semestre.
Os uruguaios estavam na disputa da Copa do Mundo e tiveram uns dias de folga após a eliminação da seleção uruguaia.
O Flamengo divulgou imagens dos jogadores durante as atividades no CT. Eles fizeram exercícios na academia e no campo.
Arrascaeta está em fase final da recuperação de uma lesão na panturrilha direita. O problema foi detectado quando ele já estava entregue à seleção uruguaia, e gerou atrito entre o Flamengo e a comissão celeste -o clube carioca acusou o Uruguai de não seguir protocolo e o técnico Marcelo Bielsa rebateu.
O camisa 10 não entrou em campo no Mundial. Varela foi titular nos três jogos da fase de grupos, e De la Cruz foi acionado no decorrer das três partidas.
Os outros jogadores que estiveram na Copa do Mundo são aguardados em breve. Eles vão ter um período de descanso antes da reapresentação -Léo Pereira, Alex Sandro, Danilo e Paquetá estavam com a seleção brasileira, enquanto Carrascal esteve à disposição da Colômbia e Plata do Equador.
O Flamengo realiza um período de treinos em Portugal. O elenco vai ficar na Europa até 12 de julho e vai fazer três amistosos neste período -empatou com o River Plate, enfrenta nesta quarta-feira (08) à tarde o Lausanne-Sport, da Suíça, e dia 11 encara o Benfica, de Portugal.