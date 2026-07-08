Bolsonaristas abriram fogo amigo contra a pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL), com críticas publicadas nas redes sociais desde terça-feira (7), quando o filho de Jair Bolsonaro participou de audiência nos Estados Unidos para pedir que o país não taxe produtos brasileiros antes das eleições.

Os youtubers Paulo Figueiredo e Kim Paim, ligados ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), e Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação da gestão Bolsonaro, afirmam que a equipe à frente da pré-campanha é incompetente.

Também há críticas a respeito de um suposto distanciamento de Flávio do DNA bolsonarista, considerando que a estratégia da campanha envolve que o senador faça acenos ao centro para avançar sobre eleitores indecisos.