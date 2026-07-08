A Argentina ficou em êxtase com a classificação histórica diante do Egito para as quartas de final da Copa do Mundo. A vaga representa mais que manter vivo o sonho do tetra mundial. É a chance de seguir vendo Lionel Messi na ativa em uma Copa do Mundo. Cada minuto precisa ser aproveitado como se fosse o último ainda que o craque, aos 39 anos, nem tenha confirmado que vai se despedir.

É esse o espírito que move o grupo. Sentimento colocado em campo na virada sobre o Egito. Depois de sair perdendo por 2 a 0, o time reagiu com Messi como protagonista.

Foi ele quem marcou o gol que iniciou a reação. Ali, a Argentina, que era totalmente dominada no jogo, se transformou. Foi pra cima e buscou uma classificação que parecia improvável. Ao final do jogo, Messi, em lágrimas, deixou o gramado abraçado pelos companheiros.