Homem presencia roubo, atropela bandido e é baleado na cabeça
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Um homem de 30 anos foi baleado na cabeça por um suspeito de roubo na noite de domingo (5) no Capão Redondo, zona sul de São Paulo.
Câmeras de segurança registraram o tiro após o assalto.
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Nas imagens, é possível ver um automóvel perseguindo uma motocicleta. Em certo momento, o carro alcança, atropela e arrasta a moto até os dois veículos baterem em um muro. O motorista desce e caminha até o motociclista, que atira contra ele.
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Segundo apurou a Polícia Militar, o homem baleado presenciou um assalto e passou a perseguir o suspeito até o cruzamento das ruas José Nunes e Antônio Mantegazza, onde foi atingido por um tiro.
Após o disparo, o atirador fugiu. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal do Campo Limpo. Seu estado de saúde não foi divulgado.
O caso foi registrado no 92º Distrito Policial (Parque Santo Antônio) como tentativa de roubo e localização, apreensão e entrega de objeto.
As investigações prosseguem para identificar o autor dos disparos e esclarecer os fatos, disse a SSP (Secretaria da Segurança Pública).
Os roubos têm sido constantes na periferia da zona sul de São Paulo. Segundo a pasta da Segurança, a área atendida pelo 47º DP (Capão Redondo) registrou 1.623 assaltos à mão armada entre janeiro e maio deste ano ante 1.478 no mesmo período de 2025.
Na região do 92º DP (Parque Santo Antônio), os casos passaram de 997 para 1.181 no mesmo intervalo.
Já os latrocínios (roubos seguidos de morte) apresentaram alta mensal recente na capital paulista: em maio foram cinco casos ante dois em igual mês de 2025; em abril, quatro ante três.
No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, porém, a capital registrou 15 latrocínios, número inferior aos 18 do mesmo período de 2025.