Um homem de 30 anos foi baleado na cabeça por um suspeito de roubo na noite de domingo (5) no Capão Redondo, zona sul de São Paulo.

Nas imagens, é possível ver um automóvel perseguindo uma motocicleta. Em certo momento, o carro alcança, atropela e arrasta a moto até os dois veículos baterem em um muro. O motorista desce e caminha até o motociclista, que atira contra ele.

Segundo apurou a Polícia Militar, o homem baleado presenciou um assalto e passou a perseguir o suspeito até o cruzamento das ruas José Nunes e Antônio Mantegazza, onde foi atingido por um tiro.

Após o disparo, o atirador fugiu. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal do Campo Limpo. Seu estado de saúde não foi divulgado.