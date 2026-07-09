11 de julho de 2026
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HÁBITO NOS JOGOS

Por que jogadores cospem água nos gramados em vez de engolir?

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/Youtube
Além do benefício fisiológico, alguns jogadores também cospem água para refrescar a boca.
Além do benefício fisiológico, alguns jogadores também cospem água para refrescar a boca.

Cuspir água durante partidas de futebol é uma estratégia usada por alguns atletas para aliviar a sede sem ingerir grandes volumes de líquido durante o esforço físico intenso.

A técnica, conhecida como carbohydrate mouth rinse (enxágue bucal com carboidratos), consiste em manter uma bebida esportiva ou água na boca por alguns segundos e depois cuspir. Estudos indicam que esse contato ativa receptores na cavidade oral, que enviam sinais ao cérebro relacionados à disponibilidade de energia, ajudando a reduzir a sensação de fadiga e melhorar o desempenho em atividades de alta intensidade.

Especialistas afirmam que o método não substitui a hidratação adequada e costuma ser utilizado em momentos específicos do jogo, quando beber grandes quantidades de líquido pode causar desconforto gastrointestinal.

Além do benefício fisiológico, alguns jogadores também cospem água para refrescar a boca e controlar a sensação de sede durante a partida.

Com informações do The Times of India.

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