Cuspir água durante partidas de futebol é uma estratégia usada por alguns atletas para aliviar a sede sem ingerir grandes volumes de líquido durante o esforço físico intenso.

A técnica, conhecida como carbohydrate mouth rinse (enxágue bucal com carboidratos), consiste em manter uma bebida esportiva ou água na boca por alguns segundos e depois cuspir. Estudos indicam que esse contato ativa receptores na cavidade oral, que enviam sinais ao cérebro relacionados à disponibilidade de energia, ajudando a reduzir a sensação de fadiga e melhorar o desempenho em atividades de alta intensidade.

Especialistas afirmam que o método não substitui a hidratação adequada e costuma ser utilizado em momentos específicos do jogo, quando beber grandes quantidades de líquido pode causar desconforto gastrointestinal.