Apesar de também não ser paulista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou as ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) por se candidatarem ao Senado por São Paulo sem serem do estado.

Em evento do Republicanos realizado em São Paulo na noite de terça (7), Tarcísio afirmou que Marina, do Acre, e Tebet, do Mato Grosso do Sul, levaram "cartão vermelho" de seus estados. "Se fossem concorrer por lá, não seriam eleitas", disse ele. "E, pode ter certeza, não serão aqui também. Porque a gente não vai deixar, a gente vai trabalhar para ter a melhor representação."

A fala foi divulgada pelo deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública paulista, Guilherme Derrite, nas redes sociais.