08 de julho de 2026
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ESTAVA DESAPARECIDO

Destroços de avião cargueiro são encontrados no mar

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Pakistan Airports Authority/X
Boeing 737 operado pela K2 Airways, fazia a rota entre Karachi, no Paquistão, e Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.
Boeing 737 operado pela K2 Airways, fazia a rota entre Karachi, no Paquistão, e Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.

As equipes de resgate localizaram os destroços do avião cargueiro que desapareceu na costa do Paquistão. Cinco tripulantes seguem desaparecidos, segundo as autoridades de aviação do país.

A aeronave, um Boeing 737 operado pela K2 Airways, fazia a rota entre Karachi, no Paquistão, e Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, quando perdeu contato com os controladores de voo na noite de terça-feira (8). Minutos antes, a tripulação havia informado um problema no sistema de navegação.

Os destroços foram encontrados cerca de 12 horas após o desaparecimento, a aproximadamente 98 quilômetros ao sul da cidade portuária de Ormara, no Mar Arábico. As buscas pelos ocupantes continuam com apoio de equipes aéreas e marítimas.

Com informações da BBC.

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