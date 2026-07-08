As equipes de resgate localizaram os destroços do avião cargueiro que desapareceu na costa do Paquistão. Cinco tripulantes seguem desaparecidos, segundo as autoridades de aviação do país.

A aeronave, um Boeing 737 operado pela K2 Airways, fazia a rota entre Karachi, no Paquistão, e Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, quando perdeu contato com os controladores de voo na noite de terça-feira (8). Minutos antes, a tripulação havia informado um problema no sistema de navegação.

Os destroços foram encontrados cerca de 12 horas após o desaparecimento, a aproximadamente 98 quilômetros ao sul da cidade portuária de Ormara, no Mar Arábico. As buscas pelos ocupantes continuam com apoio de equipes aéreas e marítimas.