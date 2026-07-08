08 de julho de 2026
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CÚPULA DA OTAN

Com fim de cessar-fogo, Trump diz que mundo já não ri dos EUA

da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Casa Branca
Secretário-geral da Otan, Mark Rutte, Trump e Recep Erdoğan, presidente da Turquia.
Secretário-geral da Otan, Mark Rutte, Trump e Recep Erdoğan, presidente da Turquia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (8), durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que "o mundo não ri mais dos EUA". A declaração foi dada após ele anunciar o fim do acordo de cessar-fogo com o Irã e ameaçar novos ataques ao país.

Durante entrevista ao lado do secretário-geral da Otan, Mark Rutte, Trump disse que os Estados Unidos voltaram a ser respeitados pelos aliados e criticou a aliança militar. Ele também voltou a defender a anexação da Groenlândia, classificando o território como estratégico para a segurança norte-americana.

O presidente ainda endureceu o discurso contra o Irã, chamou as autoridades iranianas de "loucos" e afirmou que considera encerradas as negociações com o país. Segundo Trump, novos ataques podem ocorrer após a retomada dos confrontos entre os dois países.

Com informações da CBS News

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