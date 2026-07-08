O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (8), durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que "o mundo não ri mais dos EUA". A declaração foi dada após ele anunciar o fim do acordo de cessar-fogo com o Irã e ameaçar novos ataques ao país.

Durante entrevista ao lado do secretário-geral da Otan, Mark Rutte, Trump disse que os Estados Unidos voltaram a ser respeitados pelos aliados e criticou a aliança militar. Ele também voltou a defender a anexação da Groenlândia, classificando o território como estratégico para a segurança norte-americana.

O presidente ainda endureceu o discurso contra o Irã, chamou as autoridades iranianas de "loucos" e afirmou que considera encerradas as negociações com o país. Segundo Trump, novos ataques podem ocorrer após a retomada dos confrontos entre os dois países.