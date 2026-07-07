O meia-atacante Memphis Depay, do Corinthians, usou as redes sociais para se manifestar pela primeira vez após a eliminação da Holanda na Copa do Mundo.

Memphis disse que está devastado com a forma como a campanha holandesa terminou. A seleção que foi comandada por Ronald Koeman caiu na segunda fase do Mundial.

"Ainda não achei as palavras para explicar como eu me sinto. Estou devastado que acabou dessa forma", escreveu Memphis, nas redes sociais.