Autor do gol da virada da Argentina contra o Egito, Enzo Fernández celebrou o primeiro gol marcado nesta Copa do Mundo. O meio-campista do Chelsea disse que sonhava com um gol pela seleção e valorizou a força do elenco argentino.

Fernández marcou de cabeça, nos acréscimos do segundo tempo, após a Argentina se recuperar de uma desvantagem de 2 a 0. Romero e Messi anotaram os outros gols argentinos.

"Eu estava buscando esse gol, sonhando com ele. Três anos depois do Mundial do Qatar. Poder viver esse momento, realmente agradeço a deus, sou um privilegiado. Toda a glória a ele. Agradecer a meus companheiros, temos um grupo fenomenal, que nunca se deu por vencido, apesar das dificuldades e adversidades. Estamos juntos sempre", disse Fernández na saída de campo.