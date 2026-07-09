09 de julho de 2026
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Impedido de viajar sem pagar, homem quebra para-brisa de ônibus

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Captura de tela
O suspeito ainda não foi identificado.
O suspeito ainda não foi identificado.

Um homem arremessou um tijolo contra o para-brisa de um ônibus da linha Barreirinha/São José na manhã de segunda-feira (6), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), porque foi impedido de embarcar sem pagar passagem. Um passageiro registrou a ação.

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Segundo a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), depois de ter o acesso ao coletivo negado, o homem lançou o objeto contra o veículo e fugiu.

A Polícia Militar foi acionada logo após o ataque. O ônibus foi substituído para garantir a continuidade da viagem, e nenhum passageiro ficou ferido.

O suspeito ainda não foi identificado.

Com informações da Banda B.

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