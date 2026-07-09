Um homem arremessou um tijolo contra o para-brisa de um ônibus da linha Barreirinha/São José na manhã de segunda-feira (6), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR), porque foi impedido de embarcar sem pagar passagem. Um passageiro registrou a ação.

Segundo a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), depois de ter o acesso ao coletivo negado, o homem lançou o objeto contra o veículo e fugiu.

A Polícia Militar foi acionada logo após o ataque. O ônibus foi substituído para garantir a continuidade da viagem, e nenhum passageiro ficou ferido.