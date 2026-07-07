O ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado pelo União Brasil, Márcio Canella, foi preso em flagrante nesta terça-feira (7) durante a sexta fase da Operação Unha e Carne, da Polícia Federal, após agentes encontrarem um fuzil calibre .556 dentro de seu veículo.

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Inicialmente, Canella era alvo de um mandado de busca e apreensão. Segundo a Polícia Federal, ele é investigado como braço político de um grupo suspeito de integrar um esquema de lavagem de dinheiro via rede de postos de combustíveis no Grande Rio. A investigação aponta movimentação de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos. Canella afirmou que a arma não lhe pertencia.