A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (7) mandados de busca e apreensão contra Márcio Canella (União Brasil), ex-prefeito de Belford Roxo (RJ) indicado pelo senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro.

Outro alvo da operação é o delegado Marcus Amin, ex-chefe de Polícia Civil da gestão Cláudio Casro (PL).

A ação é a sexta fase da Operação Unha e Carne, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e tem o objetivo de desarticular suspeitas sobre uma organização criminosa que usaria postos de combustíveis para lavar dinheiro, com participação de agentes públicos. A reportagem busca a defesa do ex-prefeito.