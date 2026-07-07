A Argentina mostrou força de reação e venceu o Egito por 3 a 2 nesta terça-feira (7), garantindo a classificação após uma virada. A seleção egípcia saiu na frente, mas os argentinos buscaram o empate e marcaram o gol da vitória ainda no tempo regulamentar.

Atual campeã da Copa do Mundo, a Argentina chegou a ficar em desvantagem, porém conseguiu controlar a partida após igualar o placar e confirmou a virada para seguir na disputa pelo bicampeonato.

Após o apito final, Lionel Messi se emocionou e deixou o gramado chorando. Aos 39 anos, o camisa 10 disputa sua última Copa do Mundo, o que tornou a classificação ainda mais marcante para o capitão argentino.