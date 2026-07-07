Um caminhoneiro provocou três acidentes consecutivos na BR-222, em Umirim, no interior do Ceará, na segunda-feira (6). Duas pessoas morreram e outra ficou ferida, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A primeira colisão foi registrada pouco antes das 8h, no km 68, quando o caminhão atingiu de frente uma motocicleta. O passageiro, de 35 anos, morreu no local. O motociclista, de 31 anos, foi socorrido em estado grave, mas morreu a caminho do hospital.

Após o impacto, o motorista do caminhão seguiu pela rodovia e se envolveu em mais dois acidentes, nos quilômetros 86 e 88; um deles atingiu um carro, e o outro provocou engavetamento entre outro automóvel e uma carreta, fazendo uma vítima leve.