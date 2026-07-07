Uma mulher de 55 anos foi presa na manhã de segunda-feira (6), em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), após matar o marido, de 58 anos, com golpes de faca. Segundo a Polícia Militar, ela afirmou ter sofrido surto psicótico provocado pelo estresse de cuidar do companheiro, que havia sofrido AVC e apresentava demência.

A ocorrência foi registrada quando uma sobrinha do casal foi ajudar nos cuidados com o homem e encontrou a tia sentada ao lado da cama do marido. Ao perguntar o que havia acontecido, ouviu a resposta: "Matei ele". A vítima já estava sem sinais vitais e com ferimentos na região do tórax.

De acordo com o relato da suspeita à polícia, o marido passou a apresentar episódios frequentes de agressividade e ofensas após o AVC, relembrando um relacionamento extraconjugal dela de 30 anos atrás.