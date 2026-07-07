Grandes empresas com atuação nos Estados Unidos solicitaram ao Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) que determinados produtos brasileiros fiquem fora da tarifa adicional de 25% proposta pelo governo norte-americano. As manifestações foram apresentadas durante consulta pública da investigação comercial aberta com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos.
Entre as empresas estão Coca-Cola, Tesla, eBay, Nestlé e Bauducco. Elas afirmam que a sobretaxa pode elevar custos de produção, afetar cadeias de suprimentos, comprometer investimentos, reduzir empregos e impactar consumidores norte-americanos.
A Coca-Cola pediu a manutenção da isenção para insumos de laranja do Brasil e a inclusão de derivados de limão na lista de exceções, alegando que esses produtos são essenciais para a fabricação de bebidas e não têm substitutos imediatos no mercado americano.
A Tesla defendeu que componentes brasileiros utilizados pela indústria dos EUA sejam isentos da tarifa, argumentando que a cadeia global de suprimentos ainda depende desses insumos.
O eBay solicitou a exclusão de produtos usados e seminovos da cobrança adicional, afirmando que a medida prejudica consumidores de baixa renda, pequenos vendedores e microempresas sem contribuir para os objetivos da investigação.
Já a Nestlé pediu a inclusão de café solúvel sem sabor e colágeno bovino entre os produtos isentos por considerar que a produção americana desses itens é insuficiente. A Bauducco informou que a tarifa pode atrasar investimentos em sua fábrica na Flórida, aumentar custos e afetar a geração de empregos.
A tarifa foi proposta pelo governo dos Estados Unidos no âmbito de uma investigação sobre práticas comerciais brasileiras. Após analisar as contribuições recebidas durante a consulta pública, o governo norte-americano definirá quais produtos estarão sujeitos à sobretaxa e quais poderão ser excluídos da medida.
Com informações do Metrópoles.