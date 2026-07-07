Grandes empresas com atuação nos Estados Unidos solicitaram ao Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) que determinados produtos brasileiros fiquem fora da tarifa adicional de 25% proposta pelo governo norte-americano. As manifestações foram apresentadas durante consulta pública da investigação comercial aberta com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos.

Entre as empresas estão Coca-Cola, Tesla, eBay, Nestlé e Bauducco. Elas afirmam que a sobretaxa pode elevar custos de produção, afetar cadeias de suprimentos, comprometer investimentos, reduzir empregos e impactar consumidores norte-americanos.

A Coca-Cola pediu a manutenção da isenção para insumos de laranja do Brasil e a inclusão de derivados de limão na lista de exceções, alegando que esses produtos são essenciais para a fabricação de bebidas e não têm substitutos imediatos no mercado americano.