07 de julho de 2026
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Tesla, Ebay, Coca e Nestlé pedem que EUA não tarifem Brasil

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Jonathan Gong/Unsplash
A tarifa foi proposta pelo governo dos Estados Unidos no âmbito de uma investigação sobre práticas comerciais brasileiras.
A tarifa foi proposta pelo governo dos Estados Unidos no âmbito de uma investigação sobre práticas comerciais brasileiras.

Grandes empresas com atuação nos Estados Unidos solicitaram ao Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR) que determinados produtos brasileiros fiquem fora da tarifa adicional de 25% proposta pelo governo norte-americano. As manifestações foram apresentadas durante consulta pública da investigação comercial aberta com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos.

Entre as empresas estão Coca-Cola, Tesla, eBay, Nestlé e Bauducco. Elas afirmam que a sobretaxa pode elevar custos de produção, afetar cadeias de suprimentos, comprometer investimentos, reduzir empregos e impactar consumidores norte-americanos.

A Coca-Cola pediu a manutenção da isenção para insumos de laranja do Brasil e a inclusão de derivados de limão na lista de exceções, alegando que esses produtos são essenciais para a fabricação de bebidas e não têm substitutos imediatos no mercado americano.

A Tesla defendeu que componentes brasileiros utilizados pela indústria dos EUA sejam isentos da tarifa, argumentando que a cadeia global de suprimentos ainda depende desses insumos.

O eBay solicitou a exclusão de produtos usados e seminovos da cobrança adicional, afirmando que a medida prejudica consumidores de baixa renda, pequenos vendedores e microempresas sem contribuir para os objetivos da investigação.

Já a Nestlé pediu a inclusão de café solúvel sem sabor e colágeno bovino entre os produtos isentos por considerar que a produção americana desses itens é insuficiente. A Bauducco informou que a tarifa pode atrasar investimentos em sua fábrica na Flórida, aumentar custos e afetar a geração de empregos.

A tarifa foi proposta pelo governo dos Estados Unidos no âmbito de uma investigação sobre práticas comerciais brasileiras. Após analisar as contribuições recebidas durante a consulta pública, o governo norte-americano definirá quais produtos estarão sujeitos à sobretaxa e quais poderão ser excluídos da medida.

Com informações do Metrópoles.

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