Menina de 4 anos morre após carro da família cair de ponte
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Uma criança de quatro anos morreu após o carro em que ela estava com a família cair de uma ponte ontem, no Paraná.
A menina desapareceu após um acidente envolvendo a queda de um veículo de uma ponte. Segundo o Corpo de Bombeiros do Paraná, a ocorrência foi registrada na noite de domingo (5) em Santa Rosa, região da Ponte Molhada, no município de Rio Bonito do Iguaçu.
O condutor e a mãe da criança conseguiram sair do veículo sozinhos, mas a menina não foi localizada. Eles foram levados ao hospital e não estavam no local quando as primeiras equipes do Corpo de Bombeiros chegaram.
As buscas indicaram a possibilidade de que a criança tivesse sido levada pela correnteza. Durante inspeção por mergulho no veículo submerso, a equipe notou que os vidros estavam abertos, reforçando a suspeita.
A força da correnteza fez com que as equipes mudassem a estratégia de busca. As buscas foram interrompidas por volta de 1h30, e retornadas na manhã de segunda-feira. Por volta das 09h30, os bombeiros começara a utilizar embarcações rio abaixo.
Por volta das 10h20, o corpo da menina foi localizado. Ela estava enroscada em uma pedra, a cerca de 800 m abaixo do ponto onde estava o veículo.
O motivo da queda não foi informado, e as circunstâncias serão apuradas. O caso mobilizou equipes do 12º Batalhão de Bombeiros Militar e do 5º Comando Regional de Bombeiros, incluindo bombeiros de Laranjeiras do Sul e Guarapuava.