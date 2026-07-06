Uma criança de quatro anos morreu após o carro em que ela estava com a família cair de uma ponte ontem, no Paraná.

A menina desapareceu após um acidente envolvendo a queda de um veículo de uma ponte. Segundo o Corpo de Bombeiros do Paraná, a ocorrência foi registrada na noite de domingo (5) em Santa Rosa, região da Ponte Molhada, no município de Rio Bonito do Iguaçu.

O condutor e a mãe da criança conseguiram sair do veículo sozinhos, mas a menina não foi localizada. Eles foram levados ao hospital e não estavam no local quando as primeiras equipes do Corpo de Bombeiros chegaram.