Um dos principais atacantes do futebol, Cristiano Ronaldo se deu bem em tudo que disputou -ou quase tudo.

Nesta segunda-feira (6), em Dallas, o jogador não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0 para a Espanha que eliminou a seleção portuguesa da Copa do Mundo.

Aos 41 anos, CR7 disputou seu sexto Mundial, mas sem o mesmo aproveitamento que sempre ostentou em outras competições.