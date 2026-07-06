O atacante francês Kylian Mbappé respondeu nesta segunda-feira (6) às ofensas racistas direcionadas a ele pela senadora paraguaia Celeste Amarilla.

Mbappé escreveu no X (antigo Twitter) que a parlamentar é indigna do cargo que ocupa, além de não representar o Paraguai. O camisa 10 classificou o ato como desprezível e enalteceu a atuação dos sul-americanos na Copa do Mundo de 2026, na mensagem dirigida a Amarilla.

"Devido à sua imprudência e ao seu racismo descarado, o mundo inteiro já esqueceu a trajetória histórica e o esforço de seus jogadores na Copa do Mundo, concentrando-se em uma mulher incompetente que projeta a pior imagem possível de seu país", declarou Mbappé.