Uma mulher transgênero de 45 anos foi morta com ao menos 25 facadas no sábado (4), em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Um homem de 22 anos foi preso sob suspeita de cometer o crime. Segundo a Polícia Militar, ele confessou a autoria das facadas e disse que tentou queimar o corpo da vítima. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.

A reportagem procurou a Polícia Civil por email na tarde desta segunda-feira (6), mas a corporação, responsável pela autuação em flagrante do suspeito pelo crime de homicídio, não respondeu se ele já apresentou advogado.