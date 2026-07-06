Suspeito de matar trans a facadas e tentar queimar corpo é preso
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Uma mulher transgênero de 45 anos foi morta com ao menos 25 facadas no sábado (4), em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.
Um homem de 22 anos foi preso sob suspeita de cometer o crime. Segundo a Polícia Militar, ele confessou a autoria das facadas e disse que tentou queimar o corpo da vítima. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades.
A reportagem procurou a Polícia Civil por email na tarde desta segunda-feira (6), mas a corporação, responsável pela autuação em flagrante do suspeito pelo crime de homicídio, não respondeu se ele já apresentou advogado.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito disse que conheceu a vítima na noite de sexta-feira (3), em uma adega, onde os dois consumiram bebidas alcoólicas e cocaína. Segundo o relato, ela o convidou para ir até sua casa, no bairro Carajás, na manhã de sábado. Os dois continuaram consumindo bebida alcoólica no local.
O suspeito disse aos policiais que a vítima então teria feito uma investida sexual sem seu consentimento e que ele reagiu desferindo golpes de faca. O ataque teria ocorrido por volta das 10h e, depois de efetuar as facadas, ele dormiu no apartamento até as 16h.
Ele disse que tentou atear fogo ao corpo com isqueiros ao perceber a gravidade do que havia feito, com o objetivo de destruir vestígios.
O corpo da vítima foi encontrado no quarto com ao menos 25 perfurações e os cabelos parcialmente queimados. Também havia latas de cerveja no local.
Foram apreendidos no apartamento uma faca suja de sangue, que estava em uma estante, e dois isqueiros sobre a cama.
Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu dois chamados distintos no mesmo bairro: um para atender à ocorrência de homicídio e outro informando que dois homens agrediam uma pessoa na rua.
No local da segunda ocorrência, os policiais encontraram um homem ferido e amarrado a uma placa de sinalização de trânsito na calçada. Ele foi identificado no local como o suspeito do homicídio com base nas descrições físicas informadas por pessoas ouvidas pela polícia.
O suspeito foi encaminhado para atendimento médico antes de ser levado à delegacia. Os autores da agressão fugiram e não haviam sido identificados até o momento.