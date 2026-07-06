O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, afirmou que o calendário de jogos dos principais atletas em grandes clubes na Europa tem afetado o nível dos jogos na Copa do Mundo, com seleções consideradas favoritas eliminadas precocemente.

"Creio que o Mundial está sendo complicado para todos. Parecia que a França estava um pouco à frente, mas enfrentou dificuldades contra o Paraguai, que já havia eliminado a Alemanha também com dificuldades. Não há seleção que tenha tido uma partida fácil", afirmou o treinador argentino nesta segunda-feira (6) no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, onde a alviceleste volta a campo na terça-feira (7), contra o Egito.

"Há condições diferentes em relação a outros Mundiais porque a maioria dos jogadores jogou muitas partidas neste ano e estão sentindo. Por isso, o nível não é o que estamos acostumados", acrescentou o técnico da alviceleste.