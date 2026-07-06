Menina de 11 anos morre após ser picada por escorpião
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Uma menina de 11 anos morreu neste domingo (5) após ser picada por um escorpião e ficar mais de 20 dias hospitalizada no Distrito Federal.
Valentina Nobre foi picada pelo animal no dia 12 de junho. O Corpo de Bombeiros informou que a vítima foi levada por duas mulheres ao 6º Grupamento de Bombeiro Militar, núcleo Bandeirante, em busca de socorro.
Por falta de viaturas no momento, que atendiam outras ocorrências, a corporação não poderia fazer seu transporte imediato ao hospital. Os bombeiros chegaram a ligar para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas ao final ela foi levada por um carro da Polícia Militar a uma unidade de saúde.
Valentina morreu ontem no Hospital Santa Lúcia Norte, na Asa Norte, informou a família. Ela estava internada há semanas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), desacordada e sem reagir ao tratamento.
"Não consigo acreditar nisso", disse uma das irmãs de Valentina. Em publicação nas redes sociais, Maria Eduarda, 23, postou uma foto no supermercado com a menina, onde teriam se encontrado pela última vez. "Se eu soubesse que aqui seria meu último dia com você, teria aproveitado muito mais", escreveu.