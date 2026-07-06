Uma menina de 11 anos morreu neste domingo (5) após ser picada por um escorpião e ficar mais de 20 dias hospitalizada no Distrito Federal.

Valentina Nobre foi picada pelo animal no dia 12 de junho. O Corpo de Bombeiros informou que a vítima foi levada por duas mulheres ao 6º Grupamento de Bombeiro Militar, núcleo Bandeirante, em busca de socorro.

Por falta de viaturas no momento, que atendiam outras ocorrências, a corporação não poderia fazer seu transporte imediato ao hospital. Os bombeiros chegaram a ligar para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas ao final ela foi levada por um carro da Polícia Militar a uma unidade de saúde.