Criança de 5 anos morre e dois ficam feridos após tiroteio
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Uma criança de cinco anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros em Paraty (RJ).
Os disparos ocorreram por volta de 20h30 no bairro Pantanal. A Polícia Militar comunicou o caso à delegacia por volta de 21h e confirmou a entrada de três vítimas no Hospital Hugo Miranda.
José Heitor Dias Cerqueira, de 5 anos, morreu na unidade de saúde. Outra criança, de 4 anos, ficou em estado grave e passou por cirurgia, enquanto um adolescente de 15 anos estava consciente e em estado estável, segundo informações da Polícia Civil.
O jovem relatou aos policiais que estava em uma praça conversando com o pai da namorada quando o ataque começou. Ele afirmou que havia crianças brincando perto e que um carro Honda HR-V chumbo, com placa não identificada, passou pelo local antes de três suspeitos encapuzados descerem e atirarem.
A Polícia Militar levou à delegacia estojos de munição recolhidos no local. Foram apresentados um estojo de munição calibre 9 mm e sete estojos de munição calibre .380, que foram encaminhados para exames periciais.
A delegacia determinou perícia na cena do crime e a remoção do corpo para o órgão competente. A unidade também informou que manteve equipe no hospital para resguardar a integridade do adolescente e colher novas informações quando o estado de saúde melhorar.
A Polícia Civil diz que busca identificar os autores e esclarecer a motivação do ataque. O caso está sendo investigado pela 167ª DP.