Uma criança de cinco anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros em Paraty (RJ).

Os disparos ocorreram por volta de 20h30 no bairro Pantanal. A Polícia Militar comunicou o caso à delegacia por volta de 21h e confirmou a entrada de três vítimas no Hospital Hugo Miranda.

José Heitor Dias Cerqueira, de 5 anos, morreu na unidade de saúde. Outra criança, de 4 anos, ficou em estado grave e passou por cirurgia, enquanto um adolescente de 15 anos estava consciente e em estado estável, segundo informações da Polícia Civil.