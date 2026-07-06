A Copa do Mundo de 2026 segue afunilando o caminho até as quartas de final, e a presença de jogadores que atuam no futebol brasileiro também encolheu drasticamente.

Dos 32 atletas que jogam no Brasileirão e foram convocados para o Mundial, apenas cinco seguem vivos na competição neste momento, com ainda quatro jogos das oitavas de final por serem disputados - envolvendo principalmente Argentina e Colômbia.

O maior baque veio agora nas oitavas de final, com os adeus da seleção brasileira e do Paraguai representando mais 14 nomes eliminados do Mundial.