A Uefa fez duras críticas à Fifa após a entidade máxima do futebol anular o cartão vermelho apresentado pelo árbitro Raphael Claus a Florian Balogun, dos Estados Unidos, na Copa do Mundo. Liberado, ele poderá enfrentar a Bélgica, nesta segunda-feira (6), pelas oitavas de final.

A Uefa afirmou que a Fifa "cruzou uma linha vermelha" com a decisão. A entidade europeia ainda destacou que a regra, neste caso, "não era alvo de interpretação".

"A decisão de ontem de suspender por um período probatório de um ano a implementação da suspensão automática de um jogo após o cartão vermelho dado ao jogador Folarin Balogun ultrapassou uma linha vermelha. O futebol, como qualquer outro esporte, depende de regras, que são a base para uma competição justa, honesta e transparente. Às vezes, as regras são alvo de interpretação. Neste caso, não", disse Uefa, em nota oficial.