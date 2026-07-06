A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou uma nota, nesta segunda-feira (6), em defesa do árbitro Raphael Claus após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que o brasileiro é suspeito.

Na declaração, a CBF afirma que Claus é "reconhecido mundialmente como um dos melhores árbitros em atividade e possui uma trajetória marcada por excelência técnica, conduta ética e absoluto respeito ao futebol", reiterando que refuta qualquer insinuação que coloque em dúvida a integridade do brasileiro.

Claus expulsou, após revisão do VAR, o atacante Folarin Balogun, dos EUA, na partida contra a Bósnia-Herzegovina, pela fase de 32 da Copa do Mundo, na última quarta-feira (1º), que posteriormente teve suspensão automática anulada pela Fifa.