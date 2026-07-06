Devido à grande repercussão da ligação do presidente americano Donald Trump ao mandatário da Fifa, Gianni Infantino, pedindo para rever o cartão vermelho aplicado ao atacante Balogun no duelo com a Bósnia, o Comitê Disciplinar da Fifa emitiu uma nota nesta segunda-feira (6), mas não respondeu a pergunta central: por que o órgão resolveu interceder num procedimento padrão justamente após a interferência de Trump?

Na nota, o comitê diz ter recorrido ao artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, "segundo o qual possui discricionariedade para suspender a implementação de quaisquer medidas disciplinares, e determinou que a implementação da suspensão de uma partida fosse suspensa por um período probatório de um ano. Como resultado, Balogun não é obrigado a cumprir a suspensão imediatamente."

Em nenhum momento, porém, foi explicado o que motivou essa ação.