Uma casa de eventos em Belém foi interditada após parte do piso ceder durante uma festa de 15 anos na madrugada de domingo (5). O desabamento aconteceu no momento dos parabéns e deixou 11 feridos, três deles internados.

Segundo a Prefeitura de Belém, o imóvel foi interditado e passará por nova vistoria da Defesa Civil para apurar as causas do acidente. A Polícia Civil investiga o caso.

A família da aniversariante afirma que investiu cerca de R$ 40 mil na festa e cobra apoio do proprietário do espaço aos feridos e o ressarcimento dos prejuízos. Em nota, a casa de eventos informou que presta assistência às vítimas e colabora com as autoridades.