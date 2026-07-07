08 de julho de 2026
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Piso de casarão histórico desaba durante festa de 15 anos; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/Instagram
O desabamento aconteceu no momento dos parabéns e deixou 11 feridos, três deles internados.
O desabamento aconteceu no momento dos parabéns e deixou 11 feridos, três deles internados.

Uma casa de eventos em Belém foi interditada após parte do piso ceder durante uma festa de 15 anos na madrugada de domingo (5). O desabamento aconteceu no momento dos parabéns e deixou 11 feridos, três deles internados.

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Segundo a Prefeitura de Belém, o imóvel foi interditado e passará por nova vistoria da Defesa Civil para apurar as causas do acidente. A Polícia Civil investiga o caso.

A família da aniversariante afirma que investiu cerca de R$ 40 mil na festa e cobra apoio do proprietário do espaço aos feridos e o ressarcimento dos prejuízos. Em nota, a casa de eventos informou que presta assistência às vítimas e colabora com as autoridades.

Com informações do g1.

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