O Ministério das Relações Exteriores afirmou que a decisão dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas pode representar riscos à soberania brasileira, incluindo a possibilidade de uso de força militar em território nacional. A manifestação foi enviada à Câmara dos Deputados em resposta a um requerimento parlamentar.

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No documento, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirma que a classificação unilateral pode servir de justificativa para ações extraterritoriais contra instituições brasileiras nas áreas financeira, migratória e penal. Segundo o texto, o governo também vê risco de emprego de força militar pelos Estados Unidos contra o Brasil.