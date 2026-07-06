Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) disponibilizam 13.161 vagas de emprego em todo o estado de São Paulo nesta semana. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação e estão distribuídas em mais de 200 unidades.

A função com maior número de vagas é a de alimentador de linha de produção, com 2.046 oportunidades. Em seguida aparecem auxiliar de logística (1.707), faxineiro (800), operador de telemarketing ativo e receptivo (383), motorista de caminhão (376), servente de obras (354), atendente de lojas e mercados (318), auxiliar nos serviços de alimentação (257), motorista de ônibus urbano (229) e atendente de lanchonete (225).

Entre as unidades com maior oferta de vagas estão os PATs de Itapecerica da Serra (1.767 vagas), Barueri (1.379), Santana de Parnaíba (1.375), Itapevi (765), Indaiatuba (587), Franco da Rocha (479), Votorantim (324), Boituva (290), Itapetininga (282) e Jundiaí (272).