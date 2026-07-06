Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) disponibilizam 13.161 vagas de emprego em todo o estado de São Paulo nesta semana. As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação e estão distribuídas em mais de 200 unidades.
A função com maior número de vagas é a de alimentador de linha de produção, com 2.046 oportunidades. Em seguida aparecem auxiliar de logística (1.707), faxineiro (800), operador de telemarketing ativo e receptivo (383), motorista de caminhão (376), servente de obras (354), atendente de lojas e mercados (318), auxiliar nos serviços de alimentação (257), motorista de ônibus urbano (229) e atendente de lanchonete (225).
Entre as unidades com maior oferta de vagas estão os PATs de Itapecerica da Serra (1.767 vagas), Barueri (1.379), Santana de Parnaíba (1.375), Itapevi (765), Indaiatuba (587), Franco da Rocha (479), Votorantim (324), Boituva (290), Itapetininga (282) e Jundiaí (272).
Na divisão por regiões administrativas, a maior concentração de oportunidades está na região de São Paulo, com 6.828 vagas. Em seguida aparecem Campinas (2.711), Sorocaba (1.473), São José dos Campos (612), Região Central (276), São José do Rio Preto (189), Santos (181), Franca (150), Ribeirão Preto (150), Itapeva (139), Barretos (115), Marília (99), Bauru (97), Araçatuba (35) e Presidente Prudente (6). O balanço também informa 100 vagas classificadas como "Verificar".
Como se candidatar
Para concorrer às vagas, o trabalhador deve comparecer a um PAT com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Além da intermediação de mão de obra, os postos oferecem gratuitamente serviços como habilitação ao seguro-desemprego.
Outra opção é a plataforma digital gratuita Trampolim, que reúne vagas de emprego, cursos de qualificação, testes de habilidades e uma ferramenta para elaboração de currículo. O sistema também conta com uma área voltada ao público com 60 anos ou mais, com acesso a cursos de capacitação e informações sobre microcrédito.
O governo alerta que as vagas são atualizadas constantemente e podem ser preenchidas ao longo do dia.
Com informações do Governo de São Paulo.