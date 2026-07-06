Um motorista morreuatropelado enquanto tentava escapar do próprio carro, que capotou e pegou fogo depois do acidente envolvendo quatro veículos na Rodovia Anhanguera, em São Paulo. As circunstâncias da colisão são investigadas. As informações são do Metrópoles.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu por volta das 18h de domingo (5). O motorista de um Nissan Tiida bateu na traseira de um Ford Fiesta. Na sequência, o veículo capotou, foi atingido na lateral por um terceiro automóvel e incendiou.

O condutor conseguiu sair do carro em chamas, mas foi atropelado por um Toyota Corolla ao tentar deixar a pista. Ele morreu no local. Os demais motoristas envolvidos não ficaram feridos.