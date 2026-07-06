Os paulistas terão um feriado estadual nessa quinta-feira (9), quando é celebrada a Revolução Constitucionalista de 1932. A data lembra o movimento armado liderado por São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas, com a defesa da convocação de uma Assembleia Constituinte e da elaboração de uma nova Constituição.

O conflito de entre julho e outubro de 1932 envolveu forças paulistas e tropas do governo federal. Embora São Paulo tenha sido derrotado militarmente, o movimento contribuiu para a convocação da Assembleia Constituinte, que resultou na promulgação da Constituição de 1934.

O feriado foi oficializado em 1997 e é celebrado apenas no estado de São Paulo. A data faz referência ao início da Revolução Constitucionalista, em 9 de julho de 1932.