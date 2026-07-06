06 de julho de 2026
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CONFLITO

PM mata mãe de família durante discussão em posto de combustível

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Diário do Nordeste
Luena Rocha Melo, 33, foi morta com um tiro no pescoço.
Luena Rocha Melo, 33, foi morta com um tiro no pescoço.

Um soldado da Polícia Militar do Ceará foi preso suspeito de matar uma mulher, na madrugada desta segunda-feira (6), durante uma discussão em um posto de combustível na cidade de Cariré, interior do estado.

Luena Rocha Melo, 33, foi morta com um tiro no pescoço. O principal suspeito do crime é um policial militar identificado como Caio Filizola de Paiva.

Os dois se conheciam, segundo a corporação. No entanto, não foi detalhada qual seria a relação entre os dois.

A morte sucedeu uma discussão entre os dois. Luena estava acompanhada do namorado e de outras pessoas no posto, quando houve um desentendimento entre ela e Caio. A motivação do conflito ainda é desconhecido.

Durante a briga, Caio sacou uma arma, atirou uma vez e acertou Luena. A vítima morreu no local. Após disparar, o policial permaneceu no local e foi preso em flagrante.

Familiares relataram à PM que o soldado já havia agredido Luena no passado. Por esse motivo, a vítima o denunciou, e o caso ainda está em curso na Justiça cearense. O UOL procurou o TJ do Ceará para questionar sobre o andamento desse processo, e aguarda retorno.

O agente estava de Licença para Tratamento de Saúde (LTS), conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou ao Diário do Nordeste.

Tia lamentou a morte de Luena. "Nada justifica. Ele tirou a vida de uma menina, mãe de família", lamentou Euceleni Maria de Oliveira em entrevista à TV Verdes Mares, afiliada da Globo no Ceará.

Caio foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do Ceará e autuado pelo crime de homicídio. Ele permanece detido e aguarda para passar por audiência de custódia. O UOL não conseguiu localizar a defesa dele para posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Luena trabalhava como auxiliar de serviços gerais e deixa dois filhos. Não há informações sobre o velório dela.

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