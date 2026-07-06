Um soldado da Polícia Militar do Ceará foi preso suspeito de matar uma mulher, na madrugada desta segunda-feira (6), durante uma discussão em um posto de combustível na cidade de Cariré, interior do estado.

Luena Rocha Melo, 33, foi morta com um tiro no pescoço. O principal suspeito do crime é um policial militar identificado como Caio Filizola de Paiva.

Os dois se conheciam, segundo a corporação. No entanto, não foi detalhada qual seria a relação entre os dois.