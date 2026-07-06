O Hamas anunciou nesta segunda-feira (6) que vai dissolver o governo que mantém na Faixa de Gaza e transferir a administração do território para um comitê tecnocrático palestino previsto no plano de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. A medida é anunciada durante o impasse na implementação do acordo e, segundo analistas, aumenta a pressão sobre Israel.

Em comunicado, o grupo afirmou que está preparado para entregar a gestão civil ao Comitê Nacional para a Administração de Gaza, responsável por conduzir o enclave conforme os termos do acordo. O Hamas também pediu que mediadores internacionais atuem para permitir a entrada do órgão no território.

O anúncio, porém, não menciona o desarmamento do grupo, uma das principais exigências previstas na segunda fase do plano de cessar-fogo e ponto que permanece sem consenso.