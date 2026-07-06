A Venezuela atualizou para 3.342 o número de mortos provocados pelos terremotos registrados em 24 de junho. O novo balanço oficial também contabiliza mais de 16 mil feridos.
Em relação ao levantamento divulgado no sábado (4), o total de vítimas fatais aumentou em 388. Na ocasião, o governo venezuelano havia informado 2.954 mortos e 16.592 feridos.
A presidente interina, Delcy Rodríguez, afirmou que o país não enfrenta risco de instabilidade social após a tragédia. Durante as celebrações do Dia da Independência, ela declarou que a resposta da população tem sido marcada pela solidariedade.
Os dois terremotos foram registrados na manhã de 24 de junho, com magnitudes de 7,2 e 7,5 e intervalo inferior a um minuto entre os tremores. Os abalos causaram destruição em diversas regiões e mobilizaram operações de resgate.
Segundo o governo, 16.309 pessoas foram afetadas diretamente, 83.793 famílias receberam assistência humanitária e 856 edifícios sofreram danos, sendo 190 completamente destruídos.
Imagens analisadas pela NASA, porém, indicam que os estragos podem ser maiores, com estimativa de quase 60 mil edifícios danificados.
As buscas por sobreviventes continuam com apoio de equipes de mais de 30 países, entre eles o Brasil. De acordo com o governo venezuelano, 3.281 socorristas estrangeiros participam das operações.
Com informações do Metrópoles.