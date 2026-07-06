A Venezuela atualizou para 3.342 o número de mortos provocados pelos terremotos registrados em 24 de junho. O novo balanço oficial também contabiliza mais de 16 mil feridos.

Em relação ao levantamento divulgado no sábado (4), o total de vítimas fatais aumentou em 388. Na ocasião, o governo venezuelano havia informado 2.954 mortos e 16.592 feridos.

A presidente interina, Delcy Rodríguez, afirmou que o país não enfrenta risco de instabilidade social após a tragédia. Durante as celebrações do Dia da Independência, ela declarou que a resposta da população tem sido marcada pela solidariedade.