Representantes da indústria e do agronegócio brasileiros participam nesta segunda-feira (6) de audiências públicas promovidas pelo governo dos Estados Unidos para tentar evitar a tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros proposta pela gestão de Donald Trump. O processo integra a investigação comercial conduzida pelo Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR), que decidirá até 15 de julho se aplicará a medida.

Entre os participantes estão entidades como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), além de representantes de diversos segmentos do agronegócio.

A estratégia das entidades é defender que a sobretaxa não tem justificativa técnica, jurídica ou econômica e que poderá aumentar custos para empresas e consumidores dos dois países, devido à integração das cadeias produtivas entre Brasil e Estados Unidos.