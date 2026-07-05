Eliminada pela Noruega neste domingo (5), a seleção brasileira vai viver a maior seca de Copa do Mundo desde a primeira conquista, em 1958, na Suécia. Há 24 anos sem comemorar um Mundial, a torcida verde-amarela terá mais quatro de espera até o torneio de 2030 --sediado em Portugal.

Os 28 anos de fila remontam a campanha do pentacampeonato, quando Rivaldo, Ronaldo e grande elenco bateram a Alemanha por 2 a 0, em Yokohama (Japão), na final de 2002.

À época da última taça, Fernando Henrique Cardoso era o presidente do Brasil; a ferramenta de buscas mais utilizada no país era o extinto 'Cadê?'; e o craque inglês Jude Bellingham só nasceria no ano seguinte. De lá para cá, foram seis edições frustradas com quedas para seleções europeias: França (2006), Holanda (2010), Alemanha (2014), Bélgica (2018), Croácia (2022) e agora Noruega (2026).