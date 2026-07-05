Autor dos dois gols da Noruega neste domingo (5), Erling Haaland afirmou que está orgulhoso pelo grande jogo contra o Brasil e atribuiu a vitória à paciência e à técnica.

"Precisávamos de uma chance ou outra", disse em entrevista em campo. "É importante esperar as oportunidades e aí simplesmente marcar quando elas chegam".

O primeiro gol saiu de cabeça, após cruzamento de Schjelderup, aos 34 minutos do segundo tempo. O segundo veio em seguida, de perna esquerda, em chute forte de dentro da área. Só depois, aos 55, Neymar descontou de pênalti para o Brasil.