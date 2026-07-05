'Um ciborgue aniquila o Brasil': eliminação repercute no mundo
| Tempo de leitura: 2 min
"Um ciborgue aniquila o Brasil", manchetou o jornal esportivo espanhol Marca sobre a eliminação para a Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, neste domingo (5).
"Os vikings chegaram e conquistaram a América, com Erling Braut Haaland liderando o ataque", escreveu José María Rodríguez. "O atacante destruiu o sonho brasileiro na reta final de uma partida espetacular com chutes imponentes, dignos de um atacante lendário, quase imparáveis."
Diego Macias abriu sua análise no argentino Olé com uma reflexão sobre o passado da seleção.
"Você se lembra do Brasil que amava ter a posse de bola? Aquele que venerava seus belos passes? Aquele com times sonhadores e criativos? Aquele que via o futebol total como uma religião? A modernidade varreu tudo isso, e esta seleção joga, vence e perde com uma fórmula diferente."
O Guardian destacou que Neymar estava "em lágrimas" e parecia "inconsolável". "Não é para menos: essa era sua última chance de ganhar uma Copa do Mundo." O diário britânico observou ainda que o norueguês Erling Haaland tinha um sorriso irônico no rosto.
"O Brasil se retraiu, se retraiu, se retraiu e se retraiu. Será que pensaram que os noruegueses acabariam sucumbindo ao seu brasileirismo e deixariam o gol escapar?", perguntou o Guardian. "Ou será que subestimaram os adversários e acharam que eles cometeriam um erro? Que atuação estranhamente apática e sem inspiração."
O espanhol AS destacou o pênalti perdido por Bruno Guimarães no início da partida: "Uma falha que desembocou em caos", dizia a manchete.
"Bruno Guimarães teve a chance de colocar o Brasil em vantagem em uma cobrança de pênalti, uma decisão que muitos não entenderam. O meio-campista do Newcastle assumiu a responsabilidade e cobrou sem brilho, obrigando Nyland a fazer a defesa", escreveu Juan Lopesino.
La Gazzetta dello Sport exclamou: "Haaland é maior que o Brasil! Dois gols magníficos castigam uma seleção apática, e Ancelotti é mandado para casa."
Fabio Licari escreveu no jornal italiano que, há alguns anos, a eliminação do Brasil pela Noruega poderia ter sido o fim do mundo, mas que a Copa do Mundo virou de cabeça para baixo. "Nem mesmo Ancelotti fez um milagre, e isso é dizer muito vindo do técnico mais vitorioso da história."
Sobre uma foto dos jogadores brasileiros ajoelhados no campo, o francês L'Equipe manchetou: "Haaland faz o Brasil chorar."
The Athletic, a plataforma esportiva do New York Times, chamou a eliminação do Brasil para a Noruega de "surpresa" e ironizou Neymar.
"É extremamente divertido ver o ícone brasileiro Neymar tão perturbado pela Noruega, a ponto de sentir a necessidade de menosprezar Orjan Nyland, mais conhecido, antes deste torneio, como um goleiro reserva mediano na segunda divisão inglesa", escreveu Cruz de Beren no jornal americano.