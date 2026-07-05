"Um ciborgue aniquila o Brasil", manchetou o jornal esportivo espanhol Marca sobre a eliminação para a Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, neste domingo (5).

"Os vikings chegaram e conquistaram a América, com Erling Braut Haaland liderando o ataque", escreveu José María Rodríguez. "O atacante destruiu o sonho brasileiro na reta final de uma partida espetacular com chutes imponentes, dignos de um atacante lendário, quase imparáveis."

Diego Macias abriu sua análise no argentino Olé com uma reflexão sobre o passado da seleção.