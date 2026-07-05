A caminhada da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim neste domingo (5). Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o Brasil foi derrotado pela Noruega e deu adeus à competição nas oitavas de final, encerrando mais uma tentativa de conquistar o hexacampeonato.

O confronto foi marcado por oportunidades desperdiçadas pela equipe comandada por Carlo Ancelotti. Logo aos 14 minutos do primeiro tempo, o Brasil teve a chance de abrir o placar após um pênalti sofrido por Matheus Cunha. Bruno Guimarães assumiu a cobrança, mas parou na defesa do goleiro Orjan Nyland, um dos destaques da partida.

A seleção brasileira criou outras oportunidades ao longo do jogo, principalmente com Vinícius Júnior e Endrick, mas voltou a esbarrar na atuação segura do goleiro norueguês. Do outro lado, a Noruega apostou na força ofensiva de seu principal astro, Erling Haaland.