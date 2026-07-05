A caminhada da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim neste domingo (5). Em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o Brasil foi derrotado pela Noruega e deu adeus à competição nas oitavas de final, encerrando mais uma tentativa de conquistar o hexacampeonato.
O confronto foi marcado por oportunidades desperdiçadas pela equipe comandada por Carlo Ancelotti. Logo aos 14 minutos do primeiro tempo, o Brasil teve a chance de abrir o placar após um pênalti sofrido por Matheus Cunha. Bruno Guimarães assumiu a cobrança, mas parou na defesa do goleiro Orjan Nyland, um dos destaques da partida.
A seleção brasileira criou outras oportunidades ao longo do jogo, principalmente com Vinícius Júnior e Endrick, mas voltou a esbarrar na atuação segura do goleiro norueguês. Do outro lado, a Noruega apostou na força ofensiva de seu principal astro, Erling Haaland.
O atacante decidiu o confronto na reta final. Aos 79 minutos, Haaland aproveitou cruzamento de Antonio Nusa e cabeceou para abrir o placar. O Brasil reagiu e conseguiu diminuir a desvantagem, recolocando emoção no jogo, mas não evitou a pressão dos europeus nos minutos finais. Pouco depois, Haaland voltou a balançar as redes e definiu a vitória norueguesa, garantindo a classificação para as quartas de final.
Ancelotti ainda tentou mudar o cenário com alterações ofensivas e a entrada de Neymar, mas a seleção não conseguiu evitar a eliminação. A derrota amplia a sequência sem títulos mundiais do Brasil, que não conquista a Copa desde 2002.
Com o resultado, a Noruega avança para as quartas de final embalada pelo protagonismo de Haaland, enquanto o Brasil encerra sua participação no Mundial de 2026 de forma precoce, antes mesmo da disputa entre as oito melhores seleções do torneio.