Ancelotti escala Martinelli no lugar de Paquetá nas oitavas
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O Brasil joga neste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo com uma escalação inédita. O técnico Carlo Ancelotti confirmou Gabriel Martinelli no time principal, substituindo o meio-campista Lucas Paquetá, que se machucou no confronto com o Japão, na fase de 32.
Com isso, a seleção brasileira vai a campo com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Martinelli; Rayan, Matheus Cunha e Vinicius Junior.
Neymar, que chegou aos Estados Unidos se recuperando de uma lesão na panturrilha direita, segue no banco. Até agora, ele entrou em campo apenas na vitória por 3 a 0 contra a Escócia, ainda na fase de grupos.
Ancelotti disse, no sábado, que faltava ao elenco escalado para o Mundial um jogador com as mesmas qualidades de Paquetá. O substituto, segundo o Mister, terá de defender o lado esquerdo.
A escalação deste domingo também confirma Raphinha, que sofreu uma lesão na coxa na partida contra o Haiti, no banco. Ancelotti disse na véspera do jogo que o jogador ainda não está 100%, mas se recupera bem e que poderia estar à disposição em caso de necessidade.
Para avançar às quartas, o Brasil precisa de uma vitória inédita contra a Noruega, que também significaria o primeiro triunfo contra um europeu no mata-mata do Mundial desde a vitória sobre a Alemanha na final da Copa de 2002.
A seleção brasileira foi dominada pela França em 2006, pela Holanda em 2010, constrangida pela Alemanha em 2014, batida pela Bélgica em 2018 e castigada pela Croácia em 2022.