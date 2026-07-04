Kimi Antonelli larga na pole em Silverstone; Bortoleto é o 11º
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Kimi Antonelli, da Mercedes, fez a melhor volta duas vezes no Q3, neste sábado (4), garantiu a quinta pole position na temporada e vai largar na frente no GP da Grã-Bretanha, em Silverstone. Ele já tinha se classificado à frente nos GPs da China, Japão, Miami e Mônaco.
O italiano, que mais cedo venceu no sprint, ficou à frente de Charles Leclerc, da Ferrari, por 0.175. Lewis Hamilton, da Ferrari, que tinha largado na pole no sprint, e George Russell, da Mercedes, forma a segunda fila do grid.
A última volta foi muito certinha, para ser honesto, conseguimos encaixar tudo. Foi desafiador por causa do vento, [que é] imprevisível. Fazer a pole é sempre muito satisfatório. Conseguimos achar um bom acerto [em relação ao dia anterior] e fazer essa boa classificação Antonelli
Isack Hadjar, da Red Bull Racing, surpreendeu e fez boas voltas, ficando em quinto, atrás apenas dos carros da Mercedes e dos da Ferrari.
Hadjar terminou, inclusive, na frente de Max Verstappen, que reclamou do carro algumas vezes durante a classificação e não passou da sétima colocação, a pouco mais de um décimo do companheiro. É a primeira vez que o piloto holandês é superado por um parceiro de escuderia em Silverstone desde seu ano de estreia na F1, em 2015.
Têm sido corridas difíceis, estava com dificuldades para encaixar tudo, em algumas vezes não consegui marcar pontos. É bom estar de volta, ter um bom sentimento dentro do carro. A gente conseguiu melhorar. Sei o quão difícil tem sido para ser consistente, mas a gente está na direção certa Leclerc
Um fator que pesou durante a classificação foi o vento. As rajadas causavam instabilidade nos carros. Vale lembrar que Silverstone fica em um antigo aeródromo da força aérea britânica, sendo bem plano e aberto.
Kimi Antonelli lidera o campeonato, com 179 pontos. George Russell, também da Mercedes, está na segunda colocação, com 136, e Hamilton, da Ferrari, é o terceiro, com 132. Lando Norris, da McLaren, com 85, e Charles Leclerc, da Ferrari, com 83, completam o top-5.
Q1
A Racing Bulls aproveitou e fez um bom Q1. Hamilton, Antonelli e Leclerc, não conseguiram fazer voltas limpas, e Isack Hadjar e Liam Lawson fizeram os melhores tempos do primeiro terço da sessão de classificação.
O Q1 teve bandeira amarela após Russell passar direto em curva. O piloto da Mercedes contornava a curva Luffield quando acabou passando reto e bateu no muro. O inglês conseguiu voltar à pista, mas com a asa dianteira avariada. Como foi uma escapada estranha, em uma área mais lenta da pista, os mecânicos da Mercedes investigaram se havia algum problema na frente do carro de Russell, e ele passou apenas na décima posição.
Colapinto também deu uma escapada e causou preocupação. O piloto da Alpine, que chegou a ficar com as quatro rodas sem contato com chão, porém, logo depois demonstrou estar bem.
Bortoleto conseguiu vaga no Q2 com apenas uma volta. No começo da classificação, o brasileiro teve de ir para a garagem para investigar um problema técnico e voltou tendo tempo para apenas uma volta, mas passou para o Q2 com facilidade
Os eliminados no Q1: 17º Esteban Ocon (Haas), 18º Valtteri Bottas (Cadillac), 19º Franco Colapinto (Alpine), 20º Sergio Pérez (Cadillac), 21º Lance Stroll (Aston Martin), 22º Fernando Alonso (Aston Martin).
Q2
O Q2 começou com atraso. Fiscais tiveram de limpar alguns pontos da pista para tirar a brita após a escapada de Colapinto.
Antonelli fechou na liderança. O piloto da Mercedes fez uma ótima volta já no fim da etapa, com a marca de 1m28s493, e ficou 0s133 à frente de Leclerc neste fim de etapa.
Bortoleto conseguiu ficar no top 10 na primeira tentativa. A posição foi muito em função da escolha da McLaren de colocar pneus usados, o que fez com que Lando Norris fosse só o nono e Oscar Piastri, o 11º. Com o caminhar da disputa, porém, o brasileiro saiu da zona de classificação, e por apenas 32 milésimos.
Desculpa, fui eu. O carro tinha mais que isso. Desculpe à equipe Bortoleto, em rádio com a equipe
Hulkenberg e Antonelli tiveram voltas deletadas por passarem dos limites de pista. Antonelli tinha combustível suficiente para outra volta rápida, enquanto o alemão teve que voltar aos boxes, ficando, efetivamente, com apenas uma tentativa no Q2.
O período da classificação teve uma cena inusitada com Russell. O piloto da Mercedes parou na garagem e saiu do carro para trocar o banco.
Eliminados no Q2: 11º Gabriel Bortoleto (Audi), 12º Pierre Gasly (Alpine), 13º Nico Hulkenberg (Audi), 14º Oliver Bearman (Haas), 15º Carlos Sainz (Williams), 16º Alexander Albon (Williams).
Q3
No último trecho da classificação, Antonelli foi bem. Ele fez a primeira volta me 1m28s385 e assumiu a ponta seguido pelas Ferraris, No segundo setor, fez 1m28s111.
Russell chegou a fazer o segundo melhor tempo na primeira tentativa. Foi o mais próximo que ele chegou de Antonelli em todo o final de semana. Na segunda volta rápida, no entanto, o britânico foi superado por ambos os pilotos da Ferrari. E, pela primeira vez, também, Charles Leclerc foi melhor que Lewis Hamilton.
A curiosidade é que Antonelli reclamou de ser o primeiro a ir para a última volta. Ele perguntou à equipe porque ele iniciaria a segunda volta, mas conseguiu melhorar o tempo e os oponentes passaram a ter como base para conseguir a pole, mas ninguém conseguiu assumir a ponta.
Classificação
1º - Kimi Antonelli (Mercedes)
2º - Charles Leclerc (Ferrari)
3º - Lewis Hamilton (Ferrari)
4º - George Russell (Mercedes)
5º - Isack Hadjar (Red Bull Racing)
6º - Lando Norris (McLaren)
7º - Max Verstappen (Red Bull Racing)
8º - Oscar Piastri (McLaren)
9º - Arvid Lindblad (Racing Bulls)
10º - Liam Lawson (Racing Bulls)
11º Gabriel Bortoleto (Audi)
12º - Pierre Gasly (Alpine)
13º - Nico Hulkenberg (Audi)
14º - Oliver Bearman (Haas F1 Team)
15º - Carlos Sainz (Williams)
16º - Alexander Albon (Williams)
17º - Esteban Ocon (Haas F1 Team)
18º - Valtteri Bottas (Cadillac)
19º - Franco Colapinto (Alpine)
20º - Sergio Perez Cadillac)
21º - Lance Stroll (Aston Martin)
22º - Fernando Alonso (Aston Martin)