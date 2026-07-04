Kimi Antonelli, da Mercedes, fez a melhor volta duas vezes no Q3, neste sábado (4), garantiu a quinta pole position na temporada e vai largar na frente no GP da Grã-Bretanha, em Silverstone. Ele já tinha se classificado à frente nos GPs da China, Japão, Miami e Mônaco.

O italiano, que mais cedo venceu no sprint, ficou à frente de Charles Leclerc, da Ferrari, por 0.175. Lewis Hamilton, da Ferrari, que tinha largado na pole no sprint, e George Russell, da Mercedes, forma a segunda fila do grid.

A última volta foi muito certinha, para ser honesto, conseguimos encaixar tudo. Foi desafiador por causa do vento, [que é] imprevisível. Fazer a pole é sempre muito satisfatório. Conseguimos achar um bom acerto [em relação ao dia anterior] e fazer essa boa classificação Antonelli