Uma idosa de 66 anos morreu após quase dois meses de internações na Santa Casa de Campo Grande (MS), e a família afirma que ela deu entrada no hospital com uma infecção no dedão do pé e morreu após amputações e a retirada de todos os dentes, procedimento que, segundo os parentes, não foi autorizado nem comunicado previamente. O caso é acompanhado pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, que apura possível negligência médica.

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Segundo a filha de Marli Andrade, a paciente foi internada com infecção no dedão do pé. Após a amputação do dedo, recebeu alta, mas precisou voltar ao hospital com agravamento do quadro. Durante a nova internação, teve uma perna amputada e, conforme a família, todos os dentes extraídos.