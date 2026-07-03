05 de julho de 2026
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FAMÍLIA QUESTIONA

Idosa vai a hospital com dedo infeccionado e morre sem dentes

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via CG News
Durante a nova internação, Marli passou por amputação da perna e, conforme a família, teve todos os dentes extraídos.
Durante a nova internação, Marli passou por amputação da perna e, conforme a família, teve todos os dentes extraídos.

Uma idosa de 66 anos morreu após quase dois meses de internações na Santa Casa de Campo Grande (MS), e a família afirma que ela deu entrada no hospital com uma infecção no dedão do pé e morreu após amputações e a retirada de todos os dentes, procedimento que, segundo os parentes, não foi autorizado nem comunicado previamente. O caso é acompanhado pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, que apura possível negligência médica.

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Segundo a filha de Marli Andrade, a paciente foi internada com infecção no dedão do pé. Após a amputação do dedo, recebeu alta, mas precisou voltar ao hospital com agravamento do quadro. Durante a nova internação, teve uma perna amputada e, conforme a família, todos os dentes extraídos.

A Defensoria solicitou à Santa Casa documentos que justifiquem o procedimento odontológico e esclareçam se houve consentimento da família. Após a análise, o órgão decidirá sobre possíveis medidas judiciais.

Em nota ao portal Campo Grande News, a Santa Casa informou que a paciente apresentava quadro bucal comprometido, que a família era mantida informada sobre a evolução clínica e que todas as condutas seguiram os protocolos médicos. O hospital também destacou que a diabetes agravou o estado de saúde da paciente.

Com informações do Campo Grande News.

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