A Polícia Civil concluiu que o cachorro Prince, da raça American Bully, foi afogado pelo próprio tutor na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A investigação teve como base imagens de câmeras de segurança que registraram o homem caminhando com o animal até a orla e retornando sozinho minutos depois.

O caso é de 24 de abril deste ano. O corpo do cachorro foi encontrado por banhistas na areia, ainda com a coleira e sem sinais aparentes de violência. Após analisar as imagens e outros elementos da investigação, a polícia indiciou Tiago Mattos Rocha, de 47 anos, por maus-tratos a animais com resultado morte.

Segundo a investigação, o momento do afogamento não foi registrado pelas câmeras, mas o suspeito foi filmado deixando a praia sozinho e voltando para casa. Pouco depois, turistas encontraram Prince e tentaram reanimá-lo.