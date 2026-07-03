05 de julho de 2026
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Tutor leva cachorro à praia para matá-lo afogado; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/CCTV
Imagens de câmeras de segurança que registraram o homem caminhando com o animal até a orla e retornando sozinho.
Imagens de câmeras de segurança que registraram o homem caminhando com o animal até a orla e retornando sozinho.

A Polícia Civil concluiu que o cachorro Prince, da raça American Bully, foi afogado pelo próprio tutor na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A investigação teve como base imagens de câmeras de segurança que registraram o homem caminhando com o animal até a orla e retornando sozinho minutos depois.

O caso é de 24 de abril deste ano. O corpo do cachorro foi encontrado por banhistas na areia, ainda com a coleira e sem sinais aparentes de violência. Após analisar as imagens e outros elementos da investigação, a polícia indiciou Tiago Mattos Rocha, de 47 anos, por maus-tratos a animais com resultado morte.

Segundo a investigação, o momento do afogamento não foi registrado pelas câmeras, mas o suspeito foi filmado deixando a praia sozinho e voltando para casa. Pouco depois, turistas encontraram Prince e tentaram reanimá-lo.

A polícia informou que o investigado deixou o apartamento onde morava após o crime e ainda não foi localizado para prestar esclarecimentos.

Com informações do Itatiaia.

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